toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Колос – Ворскла: УАФ протестує систему VAR на матчі УПЛ

17:03 251 Читать на русском
Колос – Ворскла: УАФ протестує систему VAR на матчі УПЛ
VAR / фото: AFP

У матчі 5-го туру Favbet ліги між Колосом та Ворсклою УАФ планує тест системи VAR.

 

Під час поєдинку Колос – Ворскла у тестовому режимі працюватиме система відеоасистента арбітра (VAR), інформує прес-служба УАФ.

Динамо – Олімпік та інші матчі 5-го туру УПЛ: УАФ оголосила суддівські призначення

Головним арбітром зустрічі стане Катерина Монзуль з Харкова. Допомагатимуть їй лайнсмени – Заур Курбанов (Херсон), Дмитро Козорєзов (Одеса). 4-й арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу – Лучіано Лучі (КА ФФУ).

Арбітром VAR на звітну гру призначено Євгена Арановського. Асистуватиме йому Андрій Скрипка з Кропивницького, а стежитиме за їх діями спостерігач ВАА Віктор Дердо із Чорноморська.

VAR в УПЛ: один матч коштує близько 5 тисяч євро

Нагадаємо, що система VAR вже працювала у тестовому режимі на матчі за Суперкубок України та під час поєдинку 3-го туру між Динамо та Шахтарем – як і очікувалося, ніхто не відчув жодного впливу відеоасистента. Головні арбітри зможуть використовувати VAR онлайн в другій частині сезону, коли ФІФА та ІФАБ надасть дозвіл.

Поєдинок 5-го туру УПЛ за участю Колоса та Ворскли відбудеться у суботу, 24-го серпня. Початок зустрічі о 17:00.

"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри

blog_ava
"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри
12:00
5411
Теги
Комітет арбітрів УАФ Колос Колос Відеоасистент арбітра (VAR) Колос - Ворскла Ворскла Ворскла УАФ Арбітри
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Олімпіакос
22:00
Краснодар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук