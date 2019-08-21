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"Жалюгідна копія vs Неповторний оригінал": Олександрія шикарно потролила Бейла, згадавши знаменитий гол зірки Реала

15:26 440 Читать на русском
"Жалюгідна копія vs Неповторний оригінал": Олександрія шикарно потролила Бейла, згадавши знаменитий гол зірки Реала
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Олександрія у клубному Twitter продемонструвала відмінний гумор. Перепало навіть Гарету Бейлу, який мимоволі став об'єктом жарту бронзового призера УПЛ.

88’ Богдан Лєднєв
 
Кирило Ковалець 57’
Кирило Ковалець 75’
57’ Кирило Ковалець
75’ Кирило Ковалець
88’ Богдан Лєднєв

Минулих вихідних Олександрія на виїзді перемогла Зорю та завдала команді Віктора Скрипника першої поразки в чемпіонаті. Другий гол забив Кирило Ковалець після швидкого сольного проходу.

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Цей м'яч надихнув Олександрію на створення шикарного посту в Twitter. "Жалюгідна пародія vs Неповторний оригінал. Гарет Бейл – 5 років тому повторив на свою манеру гол Ковальця у ворота Зорі. Кирило Ковалець – минулої неділі дав майстер-клас зірковому валлійцю".

Родзинкою посту стали відео обидвох голів – одразу і не визначиш, чиє ж взяття воріт краще.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Кирило Ковалець Кирило Ковалець Олександрія Олександрія футбольні курйози Відеоновини Зоря - Олександрія
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