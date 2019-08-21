"Жалюгідна копія vs Неповторний оригінал": Олександрія шикарно потролила Бейла, згадавши знаменитий гол зірки Реала

Олександрія у клубному Twitter продемонструвала відмінний гумор. Перепало навіть Гарету Бейлу, який мимоволі став об'єктом жарту бронзового призера УПЛ.

Минулих вихідних Олександрія на виїзді перемогла Зорю та завдала команді Віктора Скрипника першої поразки в чемпіонаті. Другий гол забив Кирило Ковалець після швидкого сольного проходу.

Зоря – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Цей м'яч надихнув Олександрію на створення шикарного посту в Twitter. "Жалюгідна пародія vs Неповторний оригінал. Гарет Бейл – 5 років тому повторив на свою манеру гол Ковальця у ворота Зорі. Кирило Ковалець – минулої неділі дав майстер-клас зірковому валлійцю".

Родзинкою посту стали відео обидвох голів – одразу і не визначиш, чиє ж взяття воріт краще.

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