Колос – Ворскла, Александрия – Десна: анонс матчей УПЛ

В рамках 5-го тура УПЛ Колос принимает Ворсклу, а Александрия встретится с Десной. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Ворскла

14:00, Киев, Оболонь Арена. Арбитр – Екатерина Монзуль (VAR – Евгений Арановский).

Этот матч мог бы называться совершенно проходным (время начала на это намекает), но он вполне может стать ньюсмейкером тура. Дело в том, что на поединке будет работать VAR – это уже не первый раз в украинском футболе, но до сих пор никакого влияния на игру видеоповторы не оказывали. Решение протестировать систему пришло очень вовремя, ведь с арбитрами на старте чемпионата большие проблемы – Львов и Олимпик даже угрожают исками в суд, а нарезка видео с ошибками рефери стала доброй традицией для ряда других клубов.

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В футбольном плане встреча также не обходится без изюминок. В частности, очень интересно понаблюдать за Колосом, который сейчас держится в группе лидеров, переиграв Мариуполь и Олимпик, а также расписав "сухую" ничью с Десной на прошлых выходных. Последний матч стал первым в чемпионате, в котором ковалёвцы не забили. Впрочем, пока рано делать глубокие выводы касательно футбола команды Руслана Костишина – да, его подопечные выглядят боевито, но фарта и случайности в их результатах тоже достаточно.

Ворскла после неудачного старта с двумя поражениями добрала свои очки, переиграв Львов (3:2) и расписав результативную ничью с СК Днепр-1 (1:1). Для всех поединков полтавчан в новом чемпионате были характерны ставка на фланги (особенно левый) и общая нацеленность на игру вперёд. Матч с днепровцами вообще был одним из лучших в прошлом туре – там хватало и динамики, и качественных моментов, и драмы. Прогресс, в сравнении с футболом имени Василия Сачко, колоссальный.

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Впрочем, до идеала горожанам, как до Луны: их оборона сыпется на высоких скоростях, с позиционным наступлением большие проблемы (стабильны лишь кроссы), а в центре команда слишком часто не успевает – вследствие этого возникает много грубых фолов. Это очень серьезные минусы перед матчем против Колоса, который любит убегать через полуфланги и прекрасно реализует стандартные положения. Словом, на Оболонь Арене должно быть интересно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шехич (Ворскла)

Дисквалифицированные: нет

Под вопросом: Парамонов, Гавриш – Кравченко, Луизао

Ориентировочные составы на матч Колос – Ворскла

Колос: Яшков – Сахневич, Рябов, Максименко, Черноморец – Нехтий, Морозко, Милько, Задоя, Смирный – Лысенко

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович, Стрижак – Ребенок, Габелок, Артур – Коломоец

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Самым популярным прогнозом остаётся результативная ничья со счётом 1:1 – и это разумно, ведь команды примерно равны. На каждый минус у соперников есть свой плюс: Колос может наказывать на скоростных прорывах и со стандартов, однако Ворскла более опытная и мощная.

Кроме того, у ковалёвцев в прошлом матче повреждения получили центрбеки, но это несколько компенсируется травмами лидеров Ворсклы – Шехича и Луизао. Вероятно, из-за всех этих факторов болельщики увидят голы, но победителя матч не выявит.

Александрия – Десна

17:00, Александрия, КСК Ника. Арбитр – Иван Бондарь.

Александрия после неубедительного старта с двух поражений продолжила чемпионат двумя победами – одна была тяжёлой, другая попроще. Подопечные Владимира Шарана в родных стенах переиграли Олимпик, но визуально легче им далась победа в Запорожье в прошлом туре – там блестяще проявил себя Ковалец, который оформил дубль во втором тайме и был близок к хет-трику. Впрочем, пока трудно говорить, насколько бронзовые призёры пришли в себя после провалов в начале сезона. Матч против сильной Десны должен дать на это ответ.

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Черниговцев многие короновали на бронзу УПЛ, мотивируя этот прогноз сложностью графика Александрии и проблемами конкурентов. Кроме того, под руководством Александра Рябоконя собран весьма мощный состав, однако ему катастрофически не хватает стабильности и уверенности в себе. Так, уже в первом туре северяне потеряли преимущество над Львовом и проиграли, а неделю назад они расписали "сухую" ничью с Колосом. Между этими матчами расположились победы над Ворсклой и СК Днепр-1 – убедительные, но далеко не беспроблемные.

Теперь для Десны наступает настоящий экзамен. Конечно, на старте сезона результаты не всегда объективны, но если черниговцы хотят медалей, то им нужно побеждать Александрию любой ценой. Это не только подтвердит статус северян, а и отпустит их в отрыв от "жёлто-черных" на четыре очка.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Грицук (Александрия)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Александрия – Десна

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородко

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Александрийцам нужно побеждать Десну, ведь очень скоро стартует Лига Европы. Команде станет труднее в физическом плане, а значит начнутся проблемы в УПЛ и кадровые потери – именно поэтому "жёлто-черным" прямо сейчас необходимо набирать гандикап. Подопечные Владимира Шарана уже и так потеряли больше, чем ожидалось.

Десна – очень прочный и чем-то похожий на Александрию коллектив. Такой же нестабильный, но опытный, хорошо сбитый и закрытый (черниговцы не пропускают в четырёх последних матчах). Когда такие соперники сходятся в очном поединке, частым результатом оказывается результативная ничья. Вероятно, на КСК Ника зрители увидят именно её.

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