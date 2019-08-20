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Ворскла може втратити Шехіча на тривалий період

22:19 105 Читать на русском
Ворскла може втратити Шехіча на тривалий період
Едін Шехіч / ФК Ворскла

Півзахисник Ворскли Едін Шехіч може пропустити тривалий період часу через травму у матчі з СК Дніпро-1 (1:1).

Едін Шехіч зазнав травми у матчі 4 туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (1:1). За інформацією Футбол NEWS, у гравця підозра на серйозну травму коліна.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Футболіста очікує медичне обстеження і, за інформацією джерела, він може пропустити тривалий проміжок часу. Приблизний термін не вказаний.

Ворскла після 4 турів набрала 4 очки і перебуває на 9 позиції в турнірній таблиці УПЛ.

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Ворскла Ворскла Едін Шехіч Едін Шехіч
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