Колос – Десна, СК Дніпро-1 – Олімпік: анонс матчів УПЛ

В рамках 24-го туру чемпіонату України Колос зустрінеться з Десною, а СК Дніпро-1 прийме Олімпік. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Десна

Двомісячна перерва на карантин не дуже сильно позначилася на українських клубах – згідно з офіційною та неофіційною інформаціями, всі здорові й вмотивовані. Колос ще й встиг провести 120-хвилинний спаринг з Олімпіком (1:2), а також підписав нового тренера по фізпідготовці – Віталія Мандзюка, який всю весну особисто "прокачував" Дениса Костишина. Підписання своєчасне, адже головний тренер незадоволений рестартом УПЛ 30 травня – команда ще не повністю готова фізично, у багатьох "ноги не біжать". Щоправда, поспішати ковалівцям нікуди, адже команда не підніметься в таблиці й точно не впаде.

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Футболісти Десни тренувалися з 12 травня й провели два переможних спаринги проти Оболоні-Бровар (4:1) та Черкащини (4:0). Особливих скарг від тренерів і гравців не приходило, хоча всі відзначають, що починати чемпіонат буде важко. Вмикатися ж сіверянам потрібно одразу, адже турнірне становище непросте – вони розташувалися між Олександрією та Динамо із Зорею, перебуваючи у трьох очках від кожного колективу. Осічки в такій ситуації будуть неприємними, хоча навряд чи у Десни стоїть завдання потрапити в зону ЛЧ – а в рамках боротьби за бронзу команда ще встигне виправити становище.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Колос – Десна

Колос: Волинець – Єфремов, Петров, Гавриш, Ємець – Мілько, Богданов – Смирний, Ільїн, Вільх'яльмссон – Лисенко.

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Тотовцький, Картушов – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Робити прогнози в цій ситуації важко, адже навіть офіційні сайти клубів кричать, що зараз нічого не відомо про функціональний стан футболістів. Якщо відштовхуватись від очних зустрічей, то в Колоса перевага – 0:0 на виїзді, 2:0 вдома. Якщо опиратися на тактичну та кадрову складову, то сильнішою здається Десна, що й підтверджує турнірна таблиця.

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Найбільш логічно довіритись спарингам. Так, Колос програв Олімпіку (1:2), а Руслан Костишин відзначив, що команда до 30 травня не буде готовою – Десна ж двічі перемогла, забивши по чотири голи. Олександр Рябоконь відреагував на поновлення УПЛ спокійно. Вірогідно, чернігівці почувають себе впевненіше, та й очки їм більш потрібні – саме тому можна ставити на перемогу сіверян.

СК Дніпро-1 – Олімпік

СК Дніпро-1 так розпіарив свою карантинну паузу, що за матчем "жовто-чорних" проти Олімпіка хочеться слідкувати навіть пристальніше, ніж за Класичним у неділю. Дмитро Михайленко заявив, що команда стала сильнішою тактично, Хобленко розхвалював нового асистента тренера, Сніжко розказав про велику кількість тактичної роботи, а Когут пообіцяв показати після паузи щось нове у грі. Про навантаження тактичними заняттями говорять і деякі журналісти, та і в спарингах СК Дніпро-1 виглядав потужно – розбив Зорю (3:1) та Олександрію (5:2). Про фізичну ж готовність дніпровці нічого особливого не говорили.

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Олімпік також часу не гаяв, зігравши аж три спаринги перед відновленням першості – проти Черкащини, Колоса та Динамо, причому з першою, згідно з чутками, ніби-то зустрічалися ще до тестування на коронавірус. Так чи інакше, команда показала непогану фізичну готовність і мала кілька моментів навіть у матчі проти підопічних Михайличенка, а Колос взагалі переграли – і тут Ігор Климовський постарався, щоб в поєдинку проти ковалівців якомога більше футболістів зіграло по годині (матч складався з чотирьох таймів по 30 хвилин). Словом, з Олімпіком на старті сезону легко не буде.

В турнірному аспекті ситуація у команд непогана: так, СК Дніпро-1 йде сьомим з відривом у три очки від восьмого Маріуполя й аж у сім – від Львова з Ворсклою. Олімпік має ще на два залікових бали менше, однак одразу на п'ять випереджає Карпати. Словом, право на осічку обидва колективи мають.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лук'янчук (Олімпік)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олімпік

СК Дніпро-1: Кліщук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Вакулко, Батагов – Хобленко, Ді Франко, Назаренко – Супряга

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цимбалюк – Кравченко, Політило, Завійський, Тейшейра – Баланюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1, звісно ж, інтригує своїми обіцянками влаштувати тактичний сюрприз, але в перших матчах УПЛ все вирішують виходять фізичні кондиції. В цьому аспекті навряд чи хтось матиме перевагу – обидва клуби тренуються давно й провели гарні спаринги. Дніпровці в них багато забивали, та й загалом перед рестартом сезону всі говорять про хорошу гру підопічних Михайленка – саме тому фаворитом пари можна назвати господарів. Втім, у Олімпіка точно будуть шанси відібрати очки. Здобути дуже впевнену перемогу СК Дніпро-1 навряд чи вдасться.

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