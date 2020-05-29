Михайленко виділив четвірку українських футболістів, здатних заграти в Європі – є несподівані кандидати

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думками щодо української молоді, яка готова зарекомендувати себе у топ-чемпіонатах.

"Продовження кар'єри в європейському клубі, мені здається, є у хлопців з Зорі – Владислава Кочергіна та Євгена Чеберка. Вони проводять чудовий сезон.

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Що стосується наших хлопців, то зазначу чемпіонів світу – Сергія Булецу і Владислава Супрягу. Вони мають всі можливості для того, щоб заграти у європейському чемпіонаті", – сказав Михайленко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 лідирує у другій шістці, набравши 28 очок і на три пункти випереджає Маріуполь. Підопічні Михайленка планують поборотися за єврокубки – переможець і віце-чемпіон нижньої шістки отримають можливість пробитися у Лігу Європи через плей-офф.

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