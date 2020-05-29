toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Михайленко виділив четвірку українських футболістів, здатних заграти в Європі – є несподівані кандидати

07:30 811 Читать на русском
Михайленко виділив четвірку українських футболістів, здатних заграти в Європі – є несподівані кандидати
Дмитро Михайленко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думками щодо української молоді, яка готова зарекомендувати себе у топ-чемпіонатах.

"Продовження кар'єри в європейському клубі, мені здається, є у хлопців з Зорі – Владислава Кочергіна та Євгена Чеберка. Вони проводять чудовий сезон.

Михайленко пригадав, за що отримував найбільші штрафи

Що стосується наших хлопців, то зазначу чемпіонів світу – Сергія Булецу і Владислава Супрягу. Вони мають всі можливості для того, щоб заграти у європейському чемпіонаті", – сказав Михайленко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 лідирує у другій шістці, набравши 28 очок і на три пункти випереджає Маріуполь. Підопічні Михайленка планують поборотися за єврокубки – переможець і віце-чемпіон нижньої шістки отримають можливість пробитися у Лігу Європи через плей-офф.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

blog_ava
Ротань: Чуйка у Маркевича – це дар божий
06:30
682
Теги
Сергій Булеца Сергій Булеца Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Владислав Кочергін Владислав Кочергін Євген Чеберко Євген Чеберко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Зоря Зоря
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Клуби АПЛ узгодили дату рестарту сезону, – журналіст
    Англія — 28 трав507 Клуби АПЛ узгодили дату рестарту сезону, – журналіст
13
год
:
25
хв
Фрайбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук