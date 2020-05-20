Капітан Десни Фаворов зізнався, що після виходу з карантину у футболістів є психологічні бар'єри

Капітан Десни Денис Фаворов розповів про підготовку команди до відновлення чемпіонату України.

"Почали працювати минулого вівторка, щойно офіційно послабили карантин. Одразу здали тести на коронавірусну інфекцію, після чого почали займатись у невеликих групах. У четвер отримали результати тестів і стартувала робота в загальній групі.

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Чи немає серед футболістів певного психологічного бар'єру? Якщо чесно, щось таке є. Зрозуміло, що треба дотримуватися хоча би найелементарніших правил, бо все це не жарти... Я більше думаю про заборону групового святкування забитих м'ячів: мені здається, це не дуже реально виконати, бо після гола відчуваєш надто великий приплив емоцій.

По суті, маємо ще одні збори, чимось схожі на передсезонні. Принаймні в плані фізичних навантажень. Іще до того, як послабили карантин, ми фактично почали підготовку – нам надсилали відео вправ, які необхідно виконати. Це додало всім фізичного тонусу, тому тепер легше сприймаємо командні вправи. Насправді зараз усім складно. Маємо час, аби набрати необхідні кондиції, і це також стосується воротарів. Головне, щоб у державі нормалізувалась обстановка, а футбол повернувся на стадіони", – цитує Фаворова прес-служба УПЛ.

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