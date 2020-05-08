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"Чому тебе не викликають у збірну": екс-хавбек Динамо похвалився, як "розвів" Ісмаїлі і забив гол Шахтарю

8 травня 16:35 677 Читать на русском
"Чому тебе не викликають у збірну": екс-хавбек Динамо похвалився, як "розвів" Ісмаїлі і забив гол Шахтарю
Вадим Мілько (в центрі) протистоїть Ісмаїлі (справа) / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Колоса Вадим Мілько розповів про свої голеадорські хитрощі.

"Для мене гольові моменти – це свято. Однак, головне – приносити користь команді. У мене не має надприродних талантів, я корисний іншим – самовідданістю. Я не можу вийти і зіграти у пів ноги. Я так вихований.

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А щодо двох голів Шахтарю... Ну, перший гол – ми добре накрили суперників, високо їх пресингували. Андрій Пятов зробив невдалу передачу, а я перехопив та забив. А другий гол – це футбольна хитрість була. Я "заговорив" Ісмаїлі! Спитав, чому його не викликають у збірну, адже він дуже класний футболіст. Він призадумався, а я у цей момент залишився один і забив вдруге. Це було насправді! Це був такий трюк від мене. Просто спитав: "Дивно, чого ти не граєш у збірній"? Він відволікся, а я реалізував свій шанс", – сказав Мілько у коментарі офіційному сайту ковалівського клубу.

Нагадаємо, Вадим – вихованець молодіжної команди Динамо. Перебував у структурі "біло-синіх" з 2002 по 2008 роки. За головну команду киян в УПЛ дебютував у червні 2007 року проти Арсенала. Окрім Динамо встиг пограти за Харків, Зорю, Ворсклу, Верес, білоруські Белшину та Слуцьк. У поточному сезоні провів за Колос 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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