Колос – Десна, СК Днепр-1 – Олимпик: анонс матчей УПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Украины Колос встретится с Десной, а СК Днепр-1 примет Олимпик. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Десна

Двухмесячный перерыв на карантин не слишком сильно отразился на украинских клубах – согласно официальной и неофициальной информации, все здоровы и мотивированы. Колос ещё и успел провести спарринг с Олимпиком (1:2), а также подписал нового тренера по физподготовке – Виталия Мандзюка, всю весну лично "прокачивавшего" Дениса Костишина. Подписание своевременное, ведь главный тренер недоволен рестартом УПЛ 30 мая – команда ещё не полностью готова физически, у многих "ноги не бегут". Впрочем, ковалёвцам спешить некуда – команда не поднимется в таблице и не упадет.

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Футболисты Десны тренировались с 12 мая и провели два победных спарринга против Оболони-Бровар (4:1) и Черкащины (4:0). Особых жалоб от тренеров и игроков не было, хотя все отмечают, что начинать чемпионат будет трудно. Впрочем, включаться северянам нужно уже сейчас, ведь турнирное положение непростое – они расположились между Александрией и Динамо с Зарей, находясь в трёх очках от каждого коллектива. Осечки в такой ситуации будут неприятными, хотя вряд ли у Десны стоит задача попасть в зону ЛЧ – а в рамках борьбы за бронзу команда ещё успеет исправить положение.

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Колос – Десна

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец – Милько, Богданов – Смирный, Ильин, Вильхьяльмссон – Лысенко.

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Тотовцкий, Картушов – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Делать прогнозы в этой ситуации тяжело, ведь даже официальные сайты клубов кричат ​​о том, что сейчас ничего не известно о функциональном состоянии футболистов. Если отталкиваться от очных встреч, то у Колоса преимущество – 0:0 на выезде, 2:0 дома. Если опираться на тактическую и кадровую составляющую, то более сильной кажется Десна, что и подтверждает турнирная таблица.

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Наиболее логично довериться спаррингам. Так, Колос проиграл Олимпик (1:2), а Руслан Костышин отметил, что команда до 30 мая не будет готова – Десна же дважды победила, забив по четыре гола. Александр Рябоконь отреагировал на возобновление УПЛ спокойно. Вероятно, черниговцы чувствуют себя увереннее, и очки им более нужны – именно поэтому можно поставить на победу северян.

СК Днепр-1 – Олимпик

СК Днепр-1 так распиарил свою карантинную паузу, что за матчем "желто-черных" против Олимпика хочется следить даже пристальнее, чем за Классическим в воскресенье. Дмитрий Михайленко заявил, что команда стала сильнее тактически, Хобленко расхваливал нового ассистента тренера, Снижко рассказал о большом количестве тактической работы, а Когут пообещал показать после паузы что-то новое в игре. О нагрузке команды тактическими занятиями говорят и некоторые журналисты, да и в спаррингах СК Днепр-1 выглядел мощно – разбил Зарю (3:1) и Александрию (5:2). О физической же готовности днепровцы ничего особенного не сказали.

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Олимпик также времени не терял, сыграв аж три спарринга перед восстановлением первенства – против Черкащины, Колоса и Динамо, причем с первыми, по слухам, будто бы встречались ещё до тестирования на коронавирус. Так или иначе, команда показала хорошую физическую готовность и имела несколько моментов даже в матче против подопечных Михайличенко, а Колос вообще переиграли – и тут Игорь Климовский постарался, чтобы в поединке против ковалёвцев как можно больше футболистов сыграло по часу. Словом, с Олимпиком на старте сезона легко не будет.

В турнирном аспекте ситуация у команд неплохая: так, СК Днепр-1 идёт седьмым с отрывом в три очка от восьмого Мариуполя и аж в семь – от Львова с Ворсклой. Олимпик имеет ещё на два зачётных балла меньше, однако сразу на пять опережает Карпаты. Словом, право на осечку оба коллектива имеют.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лукьянчук (Олимпик)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Олимпик

СК Днепр-1: Клищук – Адамюк, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Вакулко, Батагов – Хобленко, Ди Франко, Назаренко – Супряга

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цымбалюк – Кравченко, Политыло, Завийский, Тейшейра – Баланюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1, конечно, интригует обещаниями устроить тактический сюрприз, но в первых матчах на первое место выходят физические кондиции. В этом аспекте Олимпик вряд ли будет преобладать "желто-черных" – оба клуба тренируются давно и провели хорошие спарринги. Днепровцы много забивали, да и в целом перед рестартом сезона говорят о хорошей игре подопечных Михайленко, поэтому фаворитом пары можно назвать хозяев. Впрочем, у Олимпика точно будут шансы отобрать очки. Добыть очень уверенную победу СК Днепр-1 едва ли удастся.

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