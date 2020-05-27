Динамо впевнено перемогло Олімпік завдяки дублю Цітаішвілі у скороченому матчі

Динамо било Олімпік (2:0) у своєму другому спарингу перед відновленням сезону УПЛ. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 27 травня 2020

Динамо – Олімпік – 2:0

Голи: Цітаішвілі, 2, 4

Динамо: Бущан (Бойко, 31) – Кендзьора (Беніто, 46), Попов (Забарний, 31), Шабанов (Кадірі, 31), Миколенко (Сирота, 31) – Сидорчук (Андрієвський, 31) – Цітаішвілі (Караваєв, 31), Буяльський (Сухоручко, 31), Дуелунд (Шепелєв, 31), Вербіч (Де Пена, 31) – Русин (Соль, 31)

Олімпік: Халімі (Кринський, 31) – Кравченко (Ксьонз, 31), Гришко (Зотько, 31), Цимбалюк (Вербний, 31), Лебеденко (Снурніцин, 31) – Гошкодеря (Литвин, 31) – Чогадзе (Пасіч, 31), Романовський (Завійський, 31), Політило (Кравчук, 31), Балашов (Тейшейра, 31) – Шахаб (Баланюк, 31)

Матч Динамо – Олімпік стартував о 14:00. Кияни не змогли здолати Рух у першій контрольній грі після тривалої перерви. Михайличенко не може розраховувати на цілу низку виконавців. Днями клубний лікар розповів про травми 6 гравців Динамо. А ось донецький Олімпік переграв Колос (2:1) у матчі з цікавим форматом (4 тайми по 30 хвилин). Додамо, що УПЛ планують відновити з 30 травня, а вже 31-го динамівці в Києві приймуть Шахтар.

Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу

Михайличенко випустив доволі атакувальний склад. Зокрема, не пустувало місце на правому фланзі, де травмований Циганков. Туди вийшов Цітаішвілі, який відзначився уже на 2-й хвилині. Буяльський після стіночки запустив Вербіча у воротарський, словенець виклав на порожні ворота, а Цітаішвілі метрів з 10 не пробачив. Минуло менше 100 секунд, і знову та ж зв'язка приносить взяття воріт. Буяльський відрізав тріо елегантним пасом за спини, Цітаішвілі посадив воротаря на газон, а потім двічі на паузі спантеличив захисників і розстріляв сітку. Як же мудро грає Гіо. Чемпіон світу U-20 розкішно вирізав на фланг Кендзьорі, той подав на голову Буяльському, і лише удару Віталія забракло сили.

На 13-й хвилині Олімпік відповів першим ударом. Сидорчука відрізали через пас, Попова обіграли один в один, але дальній постріл Шахаба не став проблемою для Бущана. Орендований динамівець Микита Кравченко зупиняв Вербіча на межі фолу останньої надії. Пощастило, що це лише спаринг, бо міг і червону отримати. Дуелунд класно обігрався із Сидорчуком і вирізав простріл, але Цітаішвілі не зіграв як нападник, а Русина не було поруч. Перед тим Гіо сам схожим чином проходив, але пас також заблокували.

Активно почали другу 30-хвилинку динамівці, в яких зі стартового складу залишився лише Кендзьора. Саме Томаш видав закидання за спини на Караваєва, але воротар не дав себе перекинути. Сухоручко покотив на Кендзьору, подачу замикав Де Пена. Скиданням Карлоса ледь не скористався Соль, однак Фран дав вище. Де Пена дозволив себе легко обіграти і пробити - Бойко ефектно потягнув з нижнього кута. Сирота випустив свого гравця на кутового. Пощастило Динамо, розстрілювали ворота киян з кількох метрів.

Кендзьора видав фантастичну діагональ метрів на 40. Соль вибіг на побачення з Кринським, і голкіпер потягнув удар впритул. Іспанець скинув головою дальній пас Де Пени на Сухоручка, однак у молодого динамівця снаряд злетів з ноги. Андрієвський вирізав класний лонгбол на Караваєва, і Соль був зобов'язаний забивати з кількох метрів, але не влучив по м'ячу. Баланюк легко пролетів Забаарного і Кадірі, вискочив на вбивчу позицію, та тут вже Бойко виручив.