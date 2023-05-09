Дніпровський клуб також має претензії до роботи арбітра зустрічі Дмитра Панчишина, який не призначив два одинадцятиметрових у ворота одеситів.

"Тим, хто розповсюджує брехню про якесь кумівство та розмірковує про суддівство на чиюсь користь, пропонуємо розглянути два моменти у штрафному господарів з першого тайму матчу Чорноморець – СК Дніпро-1.

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М'яч влучив у відставлену руку; відверто збили Рубчинського – і це не пенальті?" – написала прес-служа дніпрян у клубному Твіттері.

Нагадаємо, раніше легенда Шахтаря Олег Матвєєв заявив, що головний арбітр матчу Дмитро Панчишин – кум спортивного директора СК Дніпро-1 Євгена Краснікова.

До слова, Шахтар і СК Дніпро-1 ведуть заплеклу боротьбу за чемпіонство – після 25-ти турів "гірники" випереджають "спортклубівців" на 3 очки, але у команди Кучера є гра в запасі (попереду у команд також очна дуель).

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