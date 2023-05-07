"Панчишин є кумом Краснікова? Це маячня якась, я в шоці! Як таке може бути! Вони дружать між собою, а комітет арбітрів ставить його на матч, де його друг – керівник СК Дніпро-1.

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І це всі знають, що вони куми. Повинна ж бути справедливість. Комітет етики та чесної гри має звернути на це увагу", – заявив Матвєєв у коментарі Vesti.ua.

До слова, матч Чорноморець – СК Дніпро-1, який розсудить Дмитро Панчишин, відбудеться вже сьогодні, 7 травня, початок о 13:00.

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