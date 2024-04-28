Берлінська Герта провалила головне завдання на сезон і не змогла одразу ж повернутись у Бундеслігу після вильоту за підсумками минулого чемпіонату. За три тури до фінішу "Стара дама" йде у турнірній таблиці другого дивізіону восьмою і втратила навіть теоретичні шанси зачепитись за плей-офф. Як наслідок, спортивний директор команди Бенжамін Вебер вже розпочав пошук якісного підсилення, яке має забезпечити берлінцям камбек в еліту.

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За інформацією Bild, першим у шорт-листі берлінців (серед понад 20 кандидатів) є півзахисник Шахтаря Олексій Кащук. Герту підкупає досвід виступів українського чемпіона світу у Лізі чемпіонів. У разі переходу Олексій повторить долю ще двох українців, які грали за Герту – форварда Андрія Вороніна та півзахисника Нікіти Рукавиці (який згодом взяв громадянство Австралії).

Серед головних конкурентів Кащука на трансфер у Герту – Джош Боулер з Ноттінгем Форест (виступає в оренді у Кардіффі) та Пшемислав Плахета з Норвіча.

Нагадаємо, востаннє Кащук виходив на поле наприкінці березня у складі олімпійської збірної України. З грудня 2023 року він не потрапляє у заявку Шахтаря. У поточному сезоні в доробку Олексія 4 голи та 1 асист у 12 матчах. Його контракт з "гірниками" спливає влітку 2024-го. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

До слова, взимку трансфер Кащука до Мальорки зірвався в останній момент, а у Хайдук і Трабзонспор гравець переходити відмовився.

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