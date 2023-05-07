Претендент на чемпіонство приїхав у гості до симпатичної команди Григорчука без права на помилку. Матч, як і онлайн-трансляція Чорноморець – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 13:00. Гарячий початок поєдинку. Одесити традиційно були зручним суперником для спортклубівців, програвши усі 3 матчі в рамках УПЛ. Олександр Піхальонок, який відзначався голом у кожній грі чемпіонату України проти Чорноморця, двічі міг забивати на початку зустрічі. Схожі обіграші з Довбиком, Артем скидає п'ятою під удар, плеймейкер гостей стріляє. Заграється Чорноморець у білдапі. В одному з епізодів дніпряни запресингували ледь не у воротарському. Пощастило, що Піхальонок пробивав під тиском.

Легенда Шахтаря обурений суддею на гру СК Дніпро-1, який є кумом Краснікова

За 20 хвилин у "моряків" лише гострий, але накритий простріл з правого краю і спроба Алефіренка накрити голкіпера. Рибак дуже холоднокровно увімкнув режим дриблера біля своїх воріт. Рубчинський також скидає назад під удар, але другу поспіль спробу Піхальонка блокують. Дніпряни вже не вперше випрошують пенальті за нібито гру рукою, Панчишин не наважується призначити сумнівний 11-метровий. Моментами непогано проходить Чорноморець активний пресинг дніпрян, які намагаються затискати на фланзі. Однак використати потенційну чисельну перевагу не вдається навіть у середній третині поля, де захлинаються контратаки.

Якщо в одеситів бачимо виразний акцент на правий фланг, де запалюють Зігі Бадібанга і Орест Кузик, то команда Кучера переважно атакує ліворуч. Там переформатованого на захисника Назаренка і Мінго активно підтримують Піхальонок, Довбик і Рубчинський. Чорноморець повністю стабілізував ситуацію в обороні після 18 хвилини. Дніпро-1 більшість часу володіє м'ячем, але загрози у позиційному наступі не створює. Гості прокинулися на 39-й. Мінго Бланко закинув Назаренку на хід у штрафний, Довбик змарнував простріл Олександра, махнувши повз м'яч.

Авагімян спочатку пристрілявся, а наприкінці першого тайму оформив лише друге на дві команди влучання у площину воріт. Ефектний сейв Рибака, Валеф міг таке і не витягнути. Якщо Чорноморець не запрошує у свій штрафний, виходячи через короткий пас від воріт, Дніпро-1 майже не створює моментів. Ставка на гру через стовпа Довбика, який розкидає паси вінгерам і Піхальонку, може бути перспективною, але у першій половині їй бракує ефективності.

Гуцуляк вибухає на правому фланзі, накриває захисника, проходить по лицьовій, використовуючи заслін Довбика, але Рубчинський після прострілу Олексія не влучає. І тут Алефіренко, який весь матч був анонімом, забиває 8 гол за 9 матч! У стилі Мбаппе 23-річний форвард, який належить Зорі, забіг з центрального кола на правий фланг, обігнав усіх захисників і перекинув Рибака. Відзначаємо і блискуче гольове закидання Салюка через усе поле. Гості зрівняли за якихось 4 хвилини. Гуцуляк змістився ліворуч і закинув у штрафний, де Довбик прострілив, а Назаренко замкнув ближню стійку.

Довбик міг виводити уперед, класно поставивши корпус після пасу Піхальонка - Паст виручив. А далі почався цирк. Суддя призначив абсолютной лівий 11-метровий, коли і фолу не було навіть близько, і сама ситуація швидше сталася перед штрафним. Довбик вигаданий пенальті не реалізував, але добив після сейву Паста. Суддя Панчишин скаував гол, мовляв, голкіпер повністю залишив лінію воріт. Добивання Артема вже у правий кут також потягнув голкіпер. І знову обидві ноги за лінією воріт, але тут уже суддя перебивати не дав. Що ж, вийшла своєрідна фейр-плей Довбика.

Найкращий бомбардир УПЛ 2022/23 таки вириває перемогу. Цього разу все легально. Пеглоу, який замінив Мінго, подав кутовий з лівого флангу, Довбик випередив Брагару і розстріляв Паста. Артем ще й дубль асистів міг робити, але Підлепенець прямолінійно пробив у захисника, змарнувавши ситуація 2 на 2. СК Дніпро-1 продовжує тримати Шахтар на відстані 2 очок. Чорноморець знову чергує перемоги з поразками, залишаючись на 11 місці.