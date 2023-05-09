Днепровский клуб также имеет претензии к работе арбитра встречи Дмитрия Панчишина, который не назначил два одиннадцатиметровых в ворота одесситов.

"Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-то пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев из первого тайма матча Черноморец – СК Днепр-1.

Арбитры дважды за тур грубо ошиблись в пользу СК Днепр-1 – Шахтер показал видеодоказательства

Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?" – написала пресс-служба днепрян в клубном Твиттере.

Напомним, ранее легенда Шахтера Олег Матвеев заявил, что главный арбитр матча Дмитрий Панчишин – кум спортивного директора СК Днепр-1 Евгения Красникова.

К слову, Шахтер и СК Днепр-1 ведут упорную борьбу за чемпионство – после 25-ти туров "горняки" опережают "спортклубовцев" на 3 очка, но у команды Кучера есть игра в запасе (впереди у команд также очная дуэль).

Днепр-1 дожал Черноморец – шедевр супербомбардира, цирк с пенальти, подвиг голкипера и безумный фейр-плей Довбика