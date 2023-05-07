Наприкінці сезону кожна помилка арбітрів у ключових матчах УПЛ приковує до себе багато уваги.

У 25-му турі поточний лідер не зумів обіграти Олександрію (1:1), подарувавши СК Дніпро-1 шанс зрівнятися за очками, адже у команди Олександра Кучера ще є матч у запасі.

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Шахтар залишився незадоволений рівнем суддівства у своєму поєдинку. Зокрема, прес-служба "гірників" опублікувала відео епізоду, в якому не призначили пенальті у ворота Олександрії. Захисник так активно тримав Кевіна Келсі, що аж порвав форварду футболку. Рефері перебував неподалік, але порушення правил не розгледів.

Водночас у цьому ж турі інший претендент на чемпіонство отримав від арбітрів подарунок. У матчі Чорноморець – СК Дніпро-1 судді побачили пенальті там, де його не було. Щоправда, Артем Довбик не зумів його реалізувати, хоча мав для цього аж два шанси (після першого промаху арбітр дав вказівку перебити).

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