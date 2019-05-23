Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ

"Футбол 24" підсумовує 30-й тур Української Прем'єр-ліги, за підсумками якого визначились призери чемпіонату.

Бойовий мир Шахтаря та Динамо, Хацкевич знову здивував

Шахтар виходив на поєдинок проти Динамо вже у статусі чемпіона України 2018/19, гарантувавши собі це звання за 3 тури до фінішу Прем'єр-ліги. Тому очний матч мав для обох команд лише значення з точки зору престижу – Шахтар міг закріпити успіх перемогою над головним конкурентом, тоді як для Динамо ця зустріч була можливістю хоч трохи зіпсувати настрій "гірникам", які одразу після фінального свистка запланували святкування чемпіонства.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

І Шахтар, і Динамо вийшли на поле ОСК Металіст далеко не в оптимальних складах. У господарів через різні причини не грали Тайсон, Мораєс, Ісмаїлі, Степаненко, а також Болбат з Коваленком, які вважаються основними виконавцями у команді Паулу Фонсеки. Олександр Хацкевич не міг розраховувати на Кадара, Миколенка, Вербіча, Буяльського та Русина. Про давно травмованих Соля та Піваріча нагадувати зайвий раз не потрібно.

Втім, матч на ОСК Металіст видався доволі цікавим – як мінімум, через високий градус напруги у поєдинку. Арбітр матчу Ярослав Козик, для якого це Класичне стало першим у кар'єрі, не шкодував карток – в підсумку 13 жовтих та 2 вилучення на дві команди. Ще в першому таймі кияни залишились у меншості після вилучення Артема Шабанова за другу жовту картку. Причому друге попередження не вкладається в голові – маючи жовту, Шабанов сфолив у центрі поля проти Кайоде, хоча поруч був Бурда, який страхував партнера. Схоже, тренерський штаб "біло-синіх" не робить абсолютно ніяких висновків, адже у всіх матчах сезону гравці Динамо отримали вже 10 червоних карток – неприпустимий показник. От і зараз Шабанов серйозно підвів свою команду, яка на той момент вела в рахунку.

У другому таймі Козик вирівняв склади – Хочолава вирушив слідом за Шабановим, отримавши другу жовту за гру рукою. Наприкінці поєдинку обидві команди мали класні шанси вирвати перемогу – моменти Циганкова та Тете ще довго будуть прокручуватись у пам'яті. Втім, результативна нічия – логічний підсумок цієї гри, адже жоден із суперників не награв на перемогу.

Окремо слід відзначити вже традиційну нелюбов Хацкевича до замін. От і в цьому матчі білоруський наставник лише одного разу вніс кадровий коректив у гру, випустивши замість Артема Бєсєдіна Миколу Шапаренка. У запасі так і залишились молоді Алібеков, Смирний, Кравченко, а також Дуелунд, який, за його словами, набрав найкращу форму в кар'єрі. Півкоманди на жовтих картках, матч з турнірної точки зору не має жодної ваги – тренерський штаб вперто не проводить замін та не дає шансу резервістам. У Києві взагалі розраховують на свою молодь?

Олександрія – бронзовий призер чемпіонату України, але потребує підсилення

За підсумками 30-го туру УПЛ команда Володимира Шарана забезпечила собі бронзові медалі чемпіонату України та участь у груповому етапі Ліги Європи 2019/20. Третє місце олександрійцям принесла нічия у Маріуполі, після якої "жовто-чорні" стали недосяжними для переслідувачів.

Гості пропустили у першому таймі після неймовірного удару Піхальонка. Приазовці могли забивати ще швидше, проте Юрій Паньків знову продемонстрував свій клас – голкіпер взяв пенальті від Зубкова. Наприкінці першого тайму Олександрія відігралась завдяки влучному удару Запорожана. Другий тайм голів не приніс – як наслідок, Олександрія вперше у своїй історії стала призером чемпіонату України та зіграє у груповому турнірі Ліги Європи.

Тріумф підопічних Володимира Шарана – цілком заслужений. Саме Олександрія була найбільш стабільною командою серед усіх переслідувачів Шахтаря та Динамо. Проте під кінець сезону гравці команди відверто втомились – саме це можна назвати основною причиною невдалої серії, адже Олександрія демонструє найгіршу форму серед усіх представників першої шістки. Остання перемога команди Шарана датована ще 24 квітня – навіть аутсайдер групи Львів здобув більше очок у останніх 5-ти матчах. Втім, раніше здобутий гандикап перед конкурентами дозволив Олександрії взяти "бронзу".

Перед стартом у єврокубках команді однозначно потрібне підсилення, адже наявних гравців бракує для вирішення завдань у кількох турнірах. Підопічні Шарана у вирішальній частині сезону не витримали боротьби лише в чемпіонаті – що буде, коли додасться Ліга Європи?

Ліга Європи: Маріуполь та Зоря забезпечили собі єврокубки

Зоря і Маріуполь зіграють у кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Львів після нічиєї з командою Юрія Вернидуба втратив шанси на єврокубки, тому єдиною інтригою залишається те, з якого раунду стартуватимуть луганці та приазовці.

За 2 тури до фінішу обидві команди набрали по 40 очок. Відповідно до регламенту УПЛ, у разі рівності очок у двох команд їхні місця в першу чергу визначаються за більшою кількістю набраних очок в особистих зустрічах між цими командами. Зоря та Маріуполь у сезоні 2018/19 провели між собою 5 матчів – 2 перемоги приазовців, одна перемога луганців та одна нічия. Команди зіграють між собою у Маріуполі в рамках заключного туру чемпіонату – не виключено, що Зорі для 4 місця необхідно буде лише перемагати команду Олександра Бабича.

Зона вильоту: Чорноморець тягне Карпати на дно

Матч 30-го туру був для Чорноморця моментом істини: "моряки" не перемагали вдома 6 матчів та посідали останнє місце в турнірній таблиці. Зрозуміло, що поєдинок проти Карпат мав ключове значення для одеситів, але і львів'яни ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в УПЛ, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

"Моряки", які до цього не забивали "левам" майже 300 хвилин, відправили у ворота Карпат одразу 3 голи та здобули заслужену перемогу. Тепер одесити відстають від зони плей-офф лише на 1 пункт та зберігають шанси на виживання.

А от Карпатам слід задуматись. Попереду у "левів" ключовий матч проти Олімпіка та виїзний поєдинок проти Арсенала в останньому турі. Від команди Ігоря Климовського львів'яни відстають на 3 очки, а "канонірів" випереджають на ті ж 3 пункти. Олімпік вже гарантував собі як мінімум перехідні матчі, а от Арсенал, Карпати та Чорноморець визначать єдиного невдаху, який вилетить напряму. Боротьба за виживання – найбільша інтрига останніх двох турів.

Курйоз туру

Найсмішнішим епізодом туру став момент на останніх секундах матчу Шахтар – Динамо. Тете міг принести "гірникам" перемогу, проте з вбивчої позиції влучив у стійку. Після цього Денис Бойко кілька разів надавав бразильцю по дупі, розсмішивши навіть коментатора матчу. Подяка за змарнований момент чи покарання за гол у ворота Динамо?