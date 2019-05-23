Хацкевич разочаровывает, Бойко бьет Тете по заднице и историческая бронза Александрии – главное в 30-м туре УПЛ

"Футбол 24" подводит итоги 30-го тур Украинской Премьер-лиги, по итогам которого определились призеры чемпионата.

Боевой мир Шахтера и Динамо, Хацкевич снова удивил

Шахтер выходил на поединок против Динамо уже в статусе чемпиона Украины 2018/19, гарантировав себе это звание за 3 тура до финиша Премьер-лиги. Поэтому очный матч имел для обеих команд только значение с точки зрения престижа – Шахтер мог закрепить успех победой над главным конкурентом, тогда как для Динамо эта встреча была возможностью хоть немного испортить настроение "горнякам", которые сразу после финального свистка запланировали празднование чемпионства.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

И Шахтер, и Динамо вышли на поле ОСК Металлист далеко не в оптимальных составах. У хозяев по разным причинам не играли Тайсон, Мораес, Исмаили, Степаненко, а также Болбат с Коваленко, которые считаются основными исполнителями в команде Паулу Фонсеки. Александр Хацкевич не мог рассчитывать на Кадара, Миколенко, Вербича, Буяльского и Русина. О давно травмированных Соле и Пивариче напоминать лишний раз не нужно.

Впрочем, матч на ОСК Металлист выдался довольно интересным – как минимум, в связи с высоким градусом напряжения в поединке. Арбитр матча Ярослав Козык, для которого это Классическое стало первым в карьере, не жалел карточек – в итоге 13 желтых и 2 удаления на две команды. Еще в первом тайме киевляне остались в меньшинстве после удаления Артема Шабанова за вторую желтую карточку. Причем второе предупреждение не укладывается в голове – имея желтую, Шабанов сфолил в центре поля против Кайоде, хотя рядом был Бурда, который страховал партнера. Похоже, тренерский штаб "бело-синих" не делает абсолютно никаких выводов, ведь во всех матчах сезона игроки Динамо получили уже 10 красных карточек – недопустимый показатель. Вот и сейчас Шабанов серьезно подвел свою команду, которая на тот момент вела в счете.

Во втором тайме Козык выровнял составы – Хочолава отправился вслед за Шабановым, получив вторую желтую за игру рукой. В конце поединка обе команды имели классные шансы вырвать победу – моменты Цыганкова и Тете еще долго будут прокручиваться в памяти. Впрочем, результативная ничья – логичный итог этой игры, ведь ни один из соперников не наиграл на победу.

Отдельно следует отметить уже традиционную нелюбовь Хацкевича к заменам. Вот и в этом матче белорусский наставник лишь однажды внес кадровый корректив в игру, выпустив вместо Артема Беседина Николая Шапаренко. В запасе так и остались молодые Алибеков, Смирный, Кравченко, а также Дуэлунд, который, по его словам, набрал лучшую форму в карьере. Полкоманды на желтых карточках, матч с турнирной точки зрения не имеет никакого значения – тренерский штаб упорно не проводит замен и не дает шанса резервистам. В Киеве вообще рассчитывают на свою молодежь?

Александрия – бронзовый призер чемпионата Украины, но нуждается в усилении

По итогам 30-го тура УПЛ команда Владимира Шарана обеспечила себе бронзовые медали чемпионата Украины и участие в групповом этапе Лиги Европы 2019/20. Третье место александрийцам принесла ничья в Мариуполе, после которой "желто-черные" стали недосягаемыми для преследователей.

Гости пропустили в первом тайме после невероятного удара Пихаленка. Приазовцы могли забивать еще быстрее, однако Юрий Панькив вновь продемонстрировал свой класс – голкипер взял пенальти от Зубкова. В конце первого тайма Александрия отыгралась благодаря точному удару Запорожана. Второй тайм голов не принес – как следствие, Александрия впервые в своей истории стала призером чемпионата Украины и сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Триумф подопечных Владимира Шарана – вполне заслуженный. Именно Александрия была самой стабильной командой среди всех преследователей Шахтера и Динамо. Однако под конец сезона игроки команды откровенно устали – именно это можно назвать основной причиной неудачной серии, ведь Александрия демонстрирует худшую форму среди всех представителей первой шестерки. Последняя победа команды Шарана датирована еще 24 апреля – даже аутсайдер группы Львов взял больше очков в последних 5-ти матчах. Впрочем, ранее добытый гандикап перед конкурентами позволил Александрии взять "бронзу".

Перед стартом в еврокубках команде однозначно необходимо усиление, ведь имеющихся игроков не хватает для решения задач в нескольких турнирах. Подопечные Шарана в решающей части сезона не выдержали борьбы только в чемпионате – что будет, когда добавится Лига Европы?

Лига Европы: Мариуполь и Заря обеспечили себе еврокубки

Заря и Мариуполь сыграют в квалификации Лиги Европы 2019/20. Львов после ничьей с командой Юрия Вернидуба потерял шансы на еврокубки, поэтому единственной интригой остается то, из какого раунда стартуют луганчане и приазовцы.

За 2 тура до финиша обе команды набрали по 40 очков. Согласно регламенту УПЛ, в случае равенства очков у двух команд их места в первую очередь определяются по большему количеству набранных очков в личных встречах между этими командами. Заря и Мариуполь в сезоне 2018/19 провели между собой 5 матчей – 2 победы приазовцев, одна победа луганчан и одна ничья. Команды сыграют между собой в Мариуполе в рамках заключительного тура чемпионата – не исключено, что Заре для 4 места необходимо будет только побеждать команду Александра Бабича.

Зона вылета: Черноморец тянет Карпаты на дно

Матч 30-го тура был для Черноморца моментом истины: "моряки" не побеждали дома 6 матчей и занимали последнее место в турнирной таблице. Понятно, что поединок против Карпат имел ключевое значение для одесситов, но и львовяне ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в УПЛ, находясь в зоне переходных матчей.

"Моряки", которые до этого не забивали "львам" почти 300 минут, отправили в ворота Карпат сразу 3 гола и одержали заслуженную победу. Теперь одесситы отстают от зоны плей-офф всего на 1 пункт и сохраняют шансы на выживание.

А вот Карпатам следует задуматься. Впереди у "львов" ключевой матч против Олимпика и выездной поединок против Арсенала в последнем туре. От команды Игоря Климовского львовяне отстают на 3 очка, а "канониров" опережают на те же 3 пункта. Олимпик уже гарантировал себе как минимум переходные матчи, а вот Арсенал, Карпаты и Черноморец определят единого неудачника, который вылетит напрямую. Борьба за выживание – самая большая интрига последних двух туров.

Курьез тура

Самым смешным эпизодом тура стал момент на последних секундах матча Шахтер – Динамо. Тете мог принести "горнякам" победу, однако с убойной позиции попал в штангу. После этого Денис Бойко несколько раз отшлепал бразильца по заднице, рассмешив даже комментатора матча. Благодарность за упущенный момент или наказание за гол в ворота Динамо?