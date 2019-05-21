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Чорноморець – Карпати – 3:1 – відео голів та огляд матчу

20:10 297 Читать на русском
Чорноморець – Карпати – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Чорноморець – Карпати / Карпати

Чорноморець вдома впевнено переміг Карпати (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

9’ Арні Вільх'яльмссон
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук
 
Сергій Мякушко 74’
9’ Арні Вільх'яльмссон
74’ Сергій Мякушко
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук

Чорноморець вийшов вперед вже у дебюті поєдинку, у другій половині зустрічі Карпати відновили паритет з пенальті, але вже у наступній атаці підопічні Червенкова забили вдруге. Наприкінці матчу Рижук встановив остаточний рахунок у матчі – 3:1.

Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту

Одесити набрали 25 очок та, як мінімум, на дві години покинули останню сходинку, обійшовши Арсенал-Київ завдяки кращій різниці м'ячів. Карпати з 29 заліковими балами залишились десятими, відстаючи від Олімпіка на два пункти – втім, у донеччан є прекрасний шанс відірватися від львів'ян ще більше.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4166
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Відеоновини Карпати Карпати Чорноморець Чорноморець Чорноморець - Карпати
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