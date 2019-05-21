Чорноморець – Карпати – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Чорноморець вдома впевнено переміг Карпати (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чорноморець вийшов вперед вже у дебюті поєдинку, у другій половині зустрічі Карпати відновили паритет з пенальті, але вже у наступній атаці підопічні Червенкова забили вдруге. Наприкінці матчу Рижук встановив остаточний рахунок у матчі – 3:1.

Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту

Одесити набрали 25 очок та, як мінімум, на дві години покинули останню сходинку, обійшовши Арсенал-Київ завдяки кращій різниці м'ячів. Карпати з 29 заліковими балами залишились десятими, відстаючи від Олімпіка на два пункти – втім, у донеччан є прекрасний шанс відірватися від львів'ян ще більше.