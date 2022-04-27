Григорій Суркіс: Це війна Російської Федерації проти всього цивілізованого світу
Григорій Суркіс чи не вперше висловився про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала на території нашої країни. Трапилось це після перемоги Динамо над Борусією.
Кияни здолали дортмундців (3:2) у благодійному матчі, який відвідали Ігор та Григорій Суркіси. На трибунах братів сфотографували з плакатом, на якому був напис "Зупиніть Путіна". Вже після зустрічі Суркіс-старший подякував господарям поєдинку.
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"Підтримка друзів і партнерів допомагає нашій країні у цей тяжкий час. Це не просто війна України та Росії, це війна Російської Федерації проти всього цивілізованого світу. Ми вдячні всім, хто підтримує нашу країну та допомагає Україні у її боротьбі", – наводить слова Григорія сайт Динамо.
Нагадаємо, нещодавно Суркіс-старший увійшов до списку групи "Платформа за життя та мир", яка утворилась на рештках проросійської ОПЗЖ, а також втрапив у скандал з годинниками під час виїзду з України.
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