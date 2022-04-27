Григорій Суркіс чи не вперше висловився про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала на території нашої країни. Трапилось це після перемоги Динамо над Борусією.

Кияни здолали дортмундців (3:2) у благодійному матчі, який відвідали Ігор та Григорій Суркіси. На трибунах братів сфотографували з плакатом, на якому був напис "Зупиніть Путіна". Вже після зустрічі Суркіс-старший подякував господарям поєдинку.

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"Підтримка друзів і партнерів допомагає нашій країні у цей тяжкий час. Це не просто війна України та Росії, це війна Російської Федерації проти всього цивілізованого світу. Ми вдячні всім, хто підтримує нашу країну та допомагає Україні у її боротьбі", – наводить слова Григорія сайт Динамо.

Нагадаємо, нещодавно Суркіс-старший увійшов до списку групи "Платформа за життя та мир", яка утворилась на рештках проросійської ОПЗЖ, а також втрапив у скандал з годинниками під час виїзду з України.

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