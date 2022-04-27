Президент Динамо Ігор Суркіс після благодійного поєдинку з дортмундцями запросив суперника у столицю України.

"Після перемоги України у цій війні ми хочемо бачити Борусію Д у Києві.

Динамо перед матчем з Борусією Д зустрілось з українськими біженцями – надихаючі фото

Наші вболівальники висловлять свою повагу та захоплення цим клубом, який простяг руку допомоги українцям", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, напередодні Динамо в рамках благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" на Сігнал Ідуна Парк провело товариську зустріч з дортмундською Борусією. Завдяки голам Буяльського та Ваната кияни здобули перемогу з рахунком 3:2. На матч прийшло 35 тисяч уболівальників, які допомогли зібрати для України 400 тисяч євро.

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