Як відомо, сьогодні, 26 квітня, Динамо на Сігнал Ідуна Парк провело благодійну зустріч з дортмундською Борусією. Команди зіграли видовищний матч, в якому перемогла українська команда.

Борусія Д – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд благодійного матчу

На поєдинок у будній день завітало 35 тисяч уболівальників, завдяки яким вдалось зібрати майже півмільйона євро на користь України. Серед інших на стадіоні були присутні Ігор та Григорій Суркіси. Власники Динамо провели своєрідний перформанс, сфотографувавшись з плакатом "Stop Putin".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Григорія Суркіса було затримано українськими прикордонниками на польському кордоні при спробі вивезти з країни 13 дорогих наручних годинників. В результаті колишнього президента ФФУ випустили з України, а ось коштовності експропріювали.

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