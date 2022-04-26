Товариський матч 26 квітня 2022 року

Борусія Дортмунд – Динамо – 2:3

Голи: Байно-Гіттенс, 4, Роте, 65 – Буяльський, 9, Ванат, 11, 35

Нереалізовані пенальті: Рейньєр, 54 – Шапаренко, 17

Динамо: Бущан (Нещерет, 74) – Караваєв (Шепелєв, 66), Попов, Забарний (Сирота, 66), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко – Довбик (Гармаш, 76), Буяльський, Антюх (Кравченко, 46) – Ванат (Кулач, 76)

Врятуйте Маріуполь, зупиніть геноцид українців, який влаштувала Росія на нашій землі. Під такими гаслами проходить сьогоднішній благодійний матч, символічний перший удар в якому виконав Микита Семенов. Юний вихованець Динамо зустрів пекло війни у бомбосховищі, лише згодом зумівши виїхати з гарячої точки за кордон. Довбик на початку гри кілька разів класно скидав грудьми партнерам. Кияни досить агресивно налаштувалися, і це трохи зіграло злий жарт. Забарний поліз уперед, розгубився і дозволив Ройсу обікрасти себе. Миттєво пройшов розрізний пас капітана (поміж ніг іншому шкіперу Сидорчуку). Попов не витримав офсайдну лінію, а Холанд втік і на класі викотив під удар 17-річному Байно-Гіттенсу.

Борусія – Динамо: онлайн-трансляція матчу – Холанд і Довбик в основі, українець в запасі Дортмунда

І які ж дві фантастичні відповіді від динамівців. Шапаренко тягне у своєму стилі до штрафного, Буяльський виконує щось магічне з арсеналу Мессі. Черпачком у дев'ятку метрів з 16! І тут же Віталій ще й закидає пас за спини. Ванат відитрає 18-річного Семича і прошиває голкіпера. На 11 хвилині Динамо веде! Погранчіч пробивав після кутового. Бущан ледь вигріб рукою у поперечину. Той же Погранчіч завалив Довбика. Шапаренко не реалізував пенальті, пробивши у воротаря. І це лише 18 хвилин, а скільки уже подій!

Шапаренко почав, а Довбик розігнав атаку. Антюх обігрався з Караваєвим. Удар Дениса у дотик, мінімально над воротами. Семич підключився до штрафного і пробив, Попов ціною власного здоров'я заблокував удар. Холанд ледь не організував гольову комбінацію з Ройсом. І знову Попов підчищає. Алан Ауссі виходить на 30 хвилині замість Аканджі. Юний голеадор Мукоко міняє Холанда. Попов втретє поспіль блокує атаку Борусії. Просто шлагбаум на шляху господарів!

Шапаренко протягнув, Буяльський розвернув на лівий фланг. Дубінчак прострілив, Довбик поцілив у стійку. Снаряд від спини воротаря ледь не залетів. І все-таки є третій гол. Сидорчук класно розрізав захисні лінії, Ванат оформив дубль, елегантно розібравшись з воротарем. Буяльському грубов врізали по нозі. Агов! Віталій забиває перший гол Динамо у кожному матчі після початку війни, в якому виходить. Безцінний вожак атаки. Черговий класний рейд Дубінчака на швидкості з гострим навісом. Шкода, що Буяльський і Довбик не дотягнулися, дещо збивши один одного. Бущан спокійно бере парочку дальніх ударів.

Сидорчук закидає у штрафний, Буяльський міг розкатати з партнером, але вирішив перекидати і програв дуель кіперу. Ну, тут уже не зовсім Мессі-стайл вийшов. Довбик перетягнув, а Ройс дуже небезпечно самотужки продерся у володіння Бущана. Забарний в останній момент встиг підставити спину. Що витворяє Шапаренко! Фірмовий прохід з м'ячем, бразильські фінти, ідеальний пас під удар. На жаль, Буяльський пробив прямо в руки воротарю. Класний перший тайм від Динамо. Контроль м'яча (56%), кількість моментів (10:8) та ударів у площину воріт (7:4). Результат 3:1 закономірний.

У перерві бригаду українських суддів під керівництвом Дениса Шурмана замінили німецькою. Вівчаренко привіз перший моменті після перерви. Невдалий поперечний пас. Удар Мукоко заблокували. Як же холоднокровно Шапаренко в оточенні пари суперників. Микола розпочав атаку, Ванат вивів Буяльського на удар, але ще один такий гольовий закидончик – це було б вже занадто! Кравченко навіщось вирішив потягнути Фінка за футболку. Німецький суддя призначив пенальті на ті ж ворота, що український у першому таймі. І також сейвом воротаря завершився епізод. Бущан переграв Рейньєра.

Мукоко відпустили після подачі кутового. Ефектний удар боковими ножицями парирував усе той же голкіпер збірної України. Чиста насолода від атаки Динамо. Забарний обігрує суперника у своєму штрафному і закидає ліворуч. Вівчаренко у падінні головою продовжив. Шапаренко протягнув і віддав у фланг, Ванат прострілив, а Довбик у дотик мінімально схибив. Рейньєр і Мукоко розіграли, майбутнє атаки Борусії дуже хотіло організувати повернення у гру, однак Попов знову і знову проти. А оце вже випустили суперника на вбивчий момент. Пападопулос пробивав з кількох метрів без перешкод, але вирішив забити у стилі Златана. Надто акробатично.

Юні дортмундці розривають багатоходовими комбінаціями. Удар Мукоко заблокував Кравченко, але лише відтягнув вирок. Микита застряг на подачі з флангу, Забарний не встиг підстрахувати, 17-річний Роте розстріляв Бущана. Ще одна дуель юного німця з Георгієм. Чомусь Шепелєв проти височенного Роте, удар з другого поверху, ефектний сейв нашого голкіпера. Фантастичний момент запоров Буяльський. Довбик протягнув і скинув, Андрієвський викотив під гол, але Віталій з двох спроб не переграв голкіпера.

Кравченко після пасу Шепелєва прострілив. Кулач дивом не влучив з воротарського, підвела техніка. Шепелєв на Вівчаренка, навіс з лівого краю, Гармаш випереджає свого ж Кулача, але мінімально хибить. Класний матч з феноменальною атмосферою на трибунах, єднання команд, шаленою кількістю української символіки. На товариську гру в будній день завітали 35 тисяч вболівальників, які допомогли зібрати 400 тисяч євро підтримки для українців, на яких напала і змусила страждати нацистська російська федерація, що несе своєю армією вбивць безпрецедентне зло, але не може здолати Україну.