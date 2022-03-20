Футболісти Динамо оперативно передали одному з розвідувальних батальйонів автомобіль зі специфічними характеристиками, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Прохання від військових було передано капітану "біло-синіх" Сергію Сидорчуку, який оперативно сконтактувався зі своїми одноклубниками. Протягом дня питання було вирішене – автомобіль знайшли та сплатили його вартість.

"Усі гравці Динамо не сидять склавши руки. Ми допомагаємо нашим захисникам, і це найменше, що кожен із нас може зробити. Дякуємо нашій армії, нашим волонтерам, медикам та простим людям, які роблять усе для перемоги України в цій страшній війні", – прокоментував те, що відбувається, Сидорчук.

Нагадаємо, раніше Беньямін Вербіч відправив в Україну низку необхідних позицій для наших військових, а Сергій Сидорчук, Георгій Бущан та Микола Шапаренко разом із колегами з Шахтаря організували спільний фонд допомоги Україні.

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