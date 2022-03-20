"Те, що зараз витворяють волонтери – я просто божеволію, коли це все бачу. Волонтери вимітають все: у Європі вже взагалі нічого не залишилося. Я не знаю, де зараз ще щось закуповують. Якщо війна триватиме, ми, напевно, скоро будемо самі будувати літаки, гелікоптери, танки.

Зозуля назвав футболістів, які активно допомагають українській армії

Наше населення, наші військові – взагалі красені. Але ось волонтерам треба пам’ятник ставити.

Багато було кумедних моментів. Ось один із таких. Сидиш у туалеті перед грою або тренуванням, пацани вже вийшли на поле, а ти сидиш у телефоні. Тобі стукає тренер, каже: "Ром, пора". А ти сидиш і кажеш: "А скільки коштують бронежилети, рація? Ну добре, ми замовляємо, відкладіть мені три тепловізори". Всі вже вийшли на гру, а ти сидиш зачинений у туалеті, щоб ніхто не бачив, і замовляєш бронежилети. Як можна налаштуватися на гру або тренування? Стараємось.

Для хлопців на передовий купуємо каски, бронежилети, рації, дрони, тепловізори. Зараз дуже просять машини: буси, пікапи – це найважливіше.

Щодо госпіталів... Ми зараз звертаємось до всіх клінік, щоб давали ліки. Попросив у львівського військового госпіталю список необхідного, переклав його іспанською і передав тут усім клінікам. Наразі збираємо точково для поранених хлопців. Список дуже великий. Від кожної бригади надходить різна заявка, немає однакових", – розповів Зозуля у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, Роман активно волонтерить в Іспанії. Українець вже відправив 2 карети швидкої допомоги з подарунками на Київщину і Харківщину.

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