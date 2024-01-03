Яремчук нещодавно відзначився в Кубку Іспанії, але основним форвардом Валенсії не став (лише 4 появи з перших хвилин). Сьогодні українець отримав новорічний подарунок і з'явився в стартовому складі на Вільяреал. Він сформував зв'язку з Дуро на вістрі атаки.

Роман миттєво віддячив тренеру за довіру, забивши на четвертій хвилині. Гая відкрився під закидання з глибини, протягнув м'яч до лінії та відкинув трішки назад, куди набігав Яремчук. Форвард збірної України спокійно переграв голкіпера. Цей гол став дебютним для нього в чемпіонаті Іспанії.

Яремчук забив дебютний гол в іспанській Ла Лізі – відео потужного удару українця

Незабаром виникла можливість оформити дубль, коли Валенсія увімкнула агресивний пресинг. Канос відібрав м'яч у чужому штрафному, після чого Яремчук опинився перед воротарем. Пробити повз кіпера, на жаль, не вдалося. Шанс був на 0,37xG.

Яремчук постійно намагався приносити користь команді. Прорвався по флангу та гостро прострілив у штрафний, потім перехопив м'яч у центрі поля та розігнав контру. Ще була нагода після ефектного ноу-лук пасу Гаї, але Альбіоль в останній момент вибив м'яч з-під ніг Романа.

Валенсія подвоїла перевагу завдяки пенальті: Дуро отримав поштовх у спину, а Пепелу чітко пробив з 11 метрів. Той же Пепелу завершив розгром гостей – і знову з пенальті. Вільяреал намагався повернутися в гру, але найкращі моменти завершувалися офсайдами, а в інших епізодах чудово грав Мамардашвілі.

У другому таймі, коли все було вирішено, Яремчук перейшов у тінь і більше відпрацьовував без м'яча. 6 виграних дуелей з 9 – дуже хороший показник для форварда. Роман навіть без гола відіграв на солідному рівні. Оцінки статистичних порталів відповідні: SofaScore – 7.4, WhoScored – 8.2, FotMob – 8.1.

Українця зняли на 70 хвилині. Вже після цього Вільяреал забив гол престижу зусиллями Морено. Валенсія перемогла, набрала 26 очок і піднялася на дев'яте місце. Вільяреал з 19 балами залишився на 13 сходинці.