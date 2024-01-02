Руні офіційно звільнили лише через два місяці після призначення – легенда Манчестер Юнайтед з тріском провалився
Вейн Руні звільнений з посади головного тренера Бірмінгем через погані результати.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, керівництво "синіх" вирішило попрощатися з англійським наставником.
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Вейна Руні призначили в 11 жовтня. Під його керівництвом Бірмінгем впав із шостого місця на 20-е в Чемпіоншипі. Останньою краплею стала поразка від Лідса (0:3) у 26 турі. Загалом з Руні Бірмінгем здобув лише дві перемоги у 15 матчах. Командою наразі буде тимчасово керувати Стів Спунер.
Нагадаємо, що "сині" були третім клубом для Вена Руні у його тренерській кар'єрі. Раніше він працював з Дебі Каунті та ДС Юнайтед.
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