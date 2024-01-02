Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про вибір кіпера на матч 19 туру Ла Ліги проти Мальорки. У ньому зіграє Андрій Лунін.

"Хто є основним кіпером Реала? Я ще не ухвалив рішення, тому що вони обидва змушують мене вагатися. Це неправильно для них обох, якщо я назву саме в цю мить, хто буде основним воротарем.

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У кожній грі я обиратиму того воротаря, який викликає у мене найбільшу довіру. Вони обидва – дуже хороші голкіпери.



Кепа занедужав на грип і не тренувався останніми днями. Проти Мальорки в основі зіграє Лунін", – сказав наставник на прес-конференції.

Нагадаємо, Реал зіграє з Мальоркою у середу, 3 січня. Початок матчу о 20:15 за київським часом.

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