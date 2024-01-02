Ранок 2 січня 2024 року розпочався для жителів Києва та Харкова з чергових масованих обстрілів, які здійснила Росія.

Росія продовжує тероризувати Україну, повторивши масований ракетний обстріл. Головними цілями стали Київ та Харків. Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, вдалось знищити 72 повітряні цілі. Загалом окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу, серед яких – ракети різних типів.

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Гранди українського футболу, Динамо та Шахтар, не змогли проігнорувати. Спочатку "біло-сині" в своїх соцмережах подякували ППО: "Дякуємо силам ППО за сотні врятованих життів! Росія – це країна-терористка!".

Шахтар у своєму Instagram виклали страшні наслідки обстрілів Києва та Харкова. "Масований ракетний обстріл Києва, Харкова та Київської області! Сьогодні зранку російські окупанти й терористи здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Є загиблі та десятки постраждалих. Абсолютне зло продовжує нищити нашу країну й атакувати цивільне населення".

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