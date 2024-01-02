"Це моє останнє місце роботи, я підтверджую це. Не знаю, коли все закінчиться. Я можу продовжити тут після 2026 року, після успіху, якого ми можемо досягти.

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2026 рік може стати останнім роком у моїй тренерській кар'єрі. А може й ні. Я хочу тренувати і сподіваюся, що зможу бути тренером у 2027 та 2028 роках. Мені подобається Мадрид і я хочу залишитися тут", – цитує наставника мадридців AS.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті нещодавно продовжив угоду з Реалом до 30 червня 2026 року.

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