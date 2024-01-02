Наставник Реала Карло Анчелотті не може визначитись із основним воротарем, через що вирішив дізнатися думку інших гравців "вершкових".

Анчелотті досі вирішує, кого з воротарів – Луніна чи Кепу – зробити основним. Саме чудові виступи українця додали головного болю наставнику Реала, інформує Defensa Central.

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Тренер вирішив спитати у решти гравців Реала, що вони думають з цього приводу. Відповідь футболістів на користь Луніна – одноклубники вважають, що Андрій перебуває у найкращій своїй формі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (4 поєдинки відстояв "на нуль"). Кепа у 15 іграх 12 разів діставав сферу з сітки (7 разів залишав ворота "сухими"). Контракт українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця – до завершення сезону 2023/24.

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