Михайло Мудрик оформив кілька результативних дій у останній місяць 2023 року.

Прес-служба Челсі запропонувала обрати найкращий гол клубу в грудні. Серед 8 варіантів є удар Михайла Мудрика у матчі Кубка ліги проти Ньюкасла.

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Українець на останніх хвилинах забив рятівний м'яч, який перевів гру в серію пенальті і дозволив "синім" пройти до півфіналу. Наразі гол Мудрика йде на другому місці з 14% голосів. Фанатам Челсі значно більше подобається другий гол Коула Палмера у поєдинку АПЛ проти Лутона (72%). Відставання можна скоротити, якшо пройти за посиланням і віддати свій голос за Михайла.

Додамо, що загалом у нинішньому сезоні Мудрик провів 19 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

It’s time to select your Chelsea Goal of the Month for December!



Eight great strikes to choose from… — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2024

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