РБ Лейпциг запропонував за зірку "гірників" 25 млн євро, стверджує OneFootball.

Судаков став персональною ціллю для Аллегрі – інший гранд готовий випередити Ювентус

Німці протягом сезону стежили за розвитком 21-річного Судакова і вирішили скласти конкуренцію італійським грандам (Ювентусу, Наполі). Втім, перша спроба РБ Лейпциг завершилася провалом. Шахтар відхилив 25 млн, дотримуючись чіткої позиції – переговори розпочнуться лише з позначки 35 млн євро.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?