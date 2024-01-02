Раніше повідомлялось, що Челсі зробив Довбика головною трансферною ціллю на січень 2024-го в контексті від'їзду Ніколя Джексона на КАН у складі Сенегала.

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Втім, як зазначає AS, керівництво Жирони досить спокійне щодо цього, хоча й розуміє, що цей місяць буде напруженим для клубу. Сам Артем також зосереджений на своїх виступах за клуб та готується до матчу з Атлетіко.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Жирону у серпні 2023 року і за цей час провів за каталонців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 5 асистів. Його контракт з іспанцями чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 28 млн євро.

Зазначимо, що трансфер українця у це зимове вікно фактично неможливий – Артем вже був заграний за 2 клуби (СК Дніпро-1 та Жирону), а футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону. Тому навіть якщо хтось придбає Довбика взимку, то до літа практичної користі від нього не буде.

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