Довбик у Челсі: в Жироні відреагували на можливий трансфер форварда збірної України
Жирона не переживає через інтерес Челсі до українського форварда Артема Довбика.
Раніше повідомлялось, що Челсі зробив Довбика головною трансферною ціллю на січень 2024-го в контексті від'їзду Ніколя Джексона на КАН у складі Сенегала.
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Втім, як зазначає AS, керівництво Жирони досить спокійне щодо цього, хоча й розуміє, що цей місяць буде напруженим для клубу. Сам Артем також зосереджений на своїх виступах за клуб та готується до матчу з Атлетіко.
Нагадаємо, Довбик перейшов у Жирону у серпні 2023 року і за цей час провів за каталонців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 5 асистів. Його контракт з іспанцями чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 28 млн євро.
Зазначимо, що трансфер українця у це зимове вікно фактично неможливий – Артем вже був заграний за 2 клуби (СК Дніпро-1 та Жирону), а футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону. Тому навіть якщо хтось придбає Довбика взимку, то до літа практичної користі від нього не буде.
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