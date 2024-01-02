Форвард збірної України розпочав зі старту матч 19-го туру проти Вільяреала і відкрив рахунок вже на 4-й хвилині.

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Асистентом виступив Хосе Гайя. Капітан Валенсії уникнув офсайду, пролетів лівим флангом і викотив зручну передачу Яремчуку. Роман потужним ударом в дотик завершив комбінацію.

Для українця це 13-й матч в Ла Лізі і 15-й за Валенсію загалом. Раніше Яремчук міг похизуватися лише одним голом в Кубку Іспанії.

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