Яремчук забив дебютний гол в іспанській Ла Лізі – відео потужного удару українця
Нападник Валенсії Роман Яремчук нарешті відкрив лік своїм голам в чемпіонаті Іспанії.
Форвард збірної України розпочав зі старту матч 19-го туру проти Вільяреала і відкрив рахунок вже на 4-й хвилині.
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Асистентом виступив Хосе Гайя. Капітан Валенсії уникнув офсайду, пролетів лівим флангом і викотив зручну передачу Яремчуку. Роман потужним ударом в дотик завершив комбінацію.
Для українця це 13-й матч в Ла Лізі і 15-й за Валенсію загалом. Раніше Яремчук міг похизуватися лише одним голом в Кубку Іспанії.
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