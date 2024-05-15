"Це була чудова гра з безліччю моментів та голів. Я задоволений командою, голами, а також грою в обороні, бо ми вкотре зберегли ворота "сухими". Ми маємо продовжувати старанно працювати.

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Ми виступаємо на найвищому рівні. Тепер ми маємо бути готовими до фіналу, ми всі маємо бути готовими фізично, і саме тому так важливо було виграти чемпіонат ще два тижні тому. Ми більше відпочиваємо, можемо керувати ротацією, всі залучені. Ми повинні продовжувати добре грати, увійти в ритм і перемагати. Це найкращий спосіб набрати форму.

Я почуваюся дуже добре. Я розумію, що деякі люди можуть мати сумніви щодо того, як ти повернешся, але я знав, що повернуся сильним. Я все той же Куртуа або навіть кращий. Я продовжуватиму старанно працювати над покращенням. Можливо, мені була потрібна така гра, як сьогодні, з великою кількістю ударів. У матчі з Кадісом був вихід віч-на-віч і дальній удар, а з Гранадою було більше роботи ногами. Сьогодні ж було багато сейвів, мені вони потрібні – близькі, швидкі, рефлекторні удари. Я дуже пишаюся сейвом у нижньому лівому куті. Моя робота на тренуваннях тепер з'являється і на полі. Нам з тренером воротарів Льопісом треба продовжувати працювати над цим.

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У команди кілька вихідних, але я продовжу тренуватися. Я радий, що зіграв три матчі. Після другої травми я не знав, чи встигну зіграти в сезоні. Все склалося добре. Я дуже щаслива людина, і мені потрібно продовжувати працювати, щоб досягти свого найкращого рівня.

Попереду важкий фінал ЛЧ проти Борусії Д. Вони провели хороші матчі проти ПСЖ, Атлетіко та на груповому етапі. Це сильні команди, які дуже добре захищаються та забивають багато голів. Я сподіваюся, що ми зможемо перемогти, але маємо поважати наших суперників. Повинні показати свою найкращу гру на Вемблі, щоб виграти Лігу чемпіонів", – наводить слова Куртуа прес-служба Реала.

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