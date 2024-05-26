Схоже сага з переходом Кіріла Фесюна до табору "гірників" добігла свого кінця.

Віце-президент Колоса Володимир Генінсон на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото з голкіпером команди Кірілом Фесюном.

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"Нова сторінка, новий клуб. Удачі!" – підписав світлину функціонер, натякнувши на прощання з 21-річним воротарем.

Фото було зроблено одразу після поєдинку 30-го туру Зоря – Колос, який став завершальним для обох команд у поточному сезоні.

До слова, раніше ЗМІ неодноразово писали про домовленість між Колосом та Шахтарем про трансфер Фесюна і навіть називали суму у 3 млн євро ("гірники" буцімто виграли конкуренцію у клубів АПЛ).

Кумедно, що керівництво "хліборобів" (зокрема Віталій Лисицький) нервово реагувало на будь-які інсайди щодо Кіріла, всіляко заперечуючи чутки про відхід гравця у літнє міжсезоння.

Нагадаємо, Фесюн – вихованець Ворскли. У Колос перебрався у березні 2021-го. У поточному сезоні провів за ковалівців 29 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 31 гол (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з "хліборобами" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює 21-річного воротаря у 600 тисяч євро.

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