Похоже сага с переходом Кирилла Фесюна в стан "горняков" подошла к своему концу.

Вице-президент Колоса Владимир Генинсон на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото с голкипером команды Кириллом Фесюном.

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"Новая страница, новый клуб. Удачи!" – подписал фотографию функционер, намекнув на прощание с 21-летним вратарем.

Фото было сделано сразу после поединка 30-го тура Заря – Колос, который стал завершающим для обеих команд в текущем сезоне.

К слову, ранее СМИ неоднократно писали о договоренности между Колосом и Шахтером о трансфере Фесюна и даже называли сумму в 3 млн евро ("горняки" якобы выиграли конкуренцию у клубов АПЛ).

Забавно, что руководство "хлеборобов" (в частности Виталий Лисицкий) нервно реагировало на любые инсайды по Кириллу, всячески отрицая слухи об уходе игрока в летнее межсезонье.

Напомним, Фесюн – воспитанник Ворсклы. В Колос перебрался в марте 2021-го. В текущем сезоне провел за ковалевцев 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с "хлеборобами" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего вратаря в 600 тысяч евро.

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