У лютому ЗМІ повідомляли, що скаути іноземних клубів стежили за Фесюном в матчі УПЛ проти Вереса. Віцепрезидент Колоса Володимир Генінсон прокоментував цю інформацію.

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"Нам про це відомо. Я не можу підтвердити про Бундеслігу, про АПЛ – можу", – сказав Генінсон в коментарі UA-Футбол.

До слова, Кіріл Фесюн вже два роки перебуває в системі Колоса, куди перебрався з академії Ворскли. У нинішньому сезоні 21-річний голкіпер зіграв 19 матчів в рамках УПЛ. Десять разів він залишав свої ворота "на замку", пропустивши лише десять голів.

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