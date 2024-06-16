Україна U-23 – Кот-д'Івуар U-20: безкоштовна онлайн-трансляція фіналу турніру Maurice Revello для олімпійської збірної
Олімпійська збірна України в рамках підготовки до Олімпіади-2024 зустрінеться з п'ятим суперником на товариському турнірі.
Матч Україна U-23 – Кот-д'Івуар U-20 розпочнеться о 19:15 за київським часом. Турнір Maurice Revello проходить дуже успішно для команди Ротаня – чотири перемоги в чотирьох матчах та вихід у фінал.
Україна здолала Японію завдяки феєрії екс-бійця ТрО і Хланя – 11:1 приносять команді Ротаня фінал престижного турніру
Дивитись пряму трансляцію фінального матчу можна прямо в цій новині на "Футбол 24". Tournoi Maurice Revello – товариський турнір, з допомогою якого команда Руслана Ротаня готується до Олімпіади-2024. У чотирьох попередніх матчах Україна розбила Індонезію U-20, Італію U-21, Панаму U-23 та Японію U-19 з загальним рахунком 11:1.
Стартовий склад України: Фесюн – Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк – Рубчинський – Федор, Шостак – Велетень, Сікан, Хлань.
Запасні: Єрмаков, Синчук, Павлюк, Очеретько, Ярмолюк, Сігєєв, Краснопір, Кучерявий.