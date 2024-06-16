Владислав Приймак підписав новий контракт з Оболонню у форматі 1+1, повідомляє прес-служба "броварів".

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27-річний футболіст виступатиме за команду Валерія Іващенка до червня 2025 року з можливістю продовження співпраці ще на один сезон. До слова, саме Владислава вболівальники "біло-зелених" визнали найкращим гравцем 2023 року

Нагадаємо, Приймак – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у Прикарпатті у 2016 році. Встиг пограти також за Верес, Львів, Волинь та Карпати. Минулого сезону провів за Оболонь 25 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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