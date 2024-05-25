СК Дніпро-1 ризикував залишитися без головного тренера вже на фініші цього сезону.

Як стало відомо Футбол 24, Юрій Максимов міг очолити Колос. Принаймні агенти пропонували клубу його послуги, проте президент ковалівців Андрій Засуха вирішив зробити ставку на Олександра Поздєєва.

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СК Дніпро-1 може завершити сезон у зоні єврокубків, але настрій у клубі зовсім не оптимістичний. Максимов публічно говорить, що влітку очікується масовий відхід гравців. Колос має значно стабільнішу фінансову ситуацію, але скромніші завдання. "Хлібороби" математично досі не гарантували собі виживання, програвши 4 матчі поспіль.

Додамо, що чинний контракт Максимова зі СК Дніпро-1 розрахований до літа 2025 року.

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