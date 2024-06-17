Серби не можуть стримати свої емоції навіть коли на кону чемпіонат Європи.

У матчі проти Англії керманич "білих орлів" Драган Стойковіч залишив на лаві запасних капітана Душана Тадіча. Хавбек Фенербахче вийшов на останні півгодини і додав гостроти, але поразки уникнути не вдалося. Після матчу 35-річний Тадіч публічно розкритикував рішення тренера.

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"Я говорив з наставником. У нас є діалог, але мені було важко це прийняти. Гра проти Англії, я лідер, капітан і, думаю, найкращий гравець у цій команді. Звичайно, я вважаю, що мав починати, але я поважаю рішення тренера. Гадаю, за 90 хвилин я міг би зробити більше. Якщо він скаже грати 30 хвилин, то я гратиму 30. Гаразд, йдемо далі, відкладаємо своє его. Єдина важлива річ – це наш вихід з групи. У нас велика єдність, і ми зробимо все для цього", – цитує Тадіча Спортски Журнал.

Стойковіч не залишив без уваги претензії підопічіного: "Якщо він так сказав, це недобре. Це було моє рішення з тактичних міркувань. Я хотів, щоб він був свіжим у другому таймі. Йдеться про тактику, не більше. На місці тренера я і ухвалюю рішення. Тут немає місця для дискусій, жодної метушні навколо капітана".

Додамо, що у наступних матчах групи С Сербія гратиме проти Словенії (20 червня) та Данії (25-го).

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