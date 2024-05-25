У суботу, 25 травня, відбулись останні матчі завершального 30-го туру УПЛ. Читайте звіт про низку з них на "Футбол 24".

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

Металіст 1925 – Верес – 1:2

Голи: Юрченко, 73 (п.) – Дахновський, 33, Гайдучик, 62

Кривбас – Минай – 3:0

Голи: Понєдєльнік, 38, Кузик, 42, Кожушко, 66

Оболонь – Олександрія – 0:3

Голи: Беззера, 24, 61, Ковалець, 49

Чорноморець – СК Дніпро-1 – 0:2

Голи: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

Зоря – Колос – 0:1

Гол: Каріока, 75

Динамо готове попрощатися з двома гравцями основи – джерело назвало прізвища

У лобовому матчі за виживання Верес на виїзді взяв гору над Металістом 1925 і відправив Скрипника і Ко у Першу лігу. Дахновський в середині тайму вивів рівнян вперед, а по перерві Гайдучик закріпив перевагу "червоно-чорних". Юрченко на екваторі другої сорокап'ятихвилинки з пенальті скоротив відставання харків'ян, але врятувати бодай нічию не вдалось. Як наслідок, Металіст 1925 з 23-ма очками залишився останнім і вилетів у нижчий дивізіон, Верес набрав 28 пунктів, піднявся на тринадцяту сходинку і зіграє у перехідних матчах.

Минай на виїзді не зумів дати бій Кривбасу. Закарпатці пропустили три сухих голи, фінішували передостанніми і розпочнуть наступний сезон у Першій лізі.

Несподівано провалилась Оболонь. У надважливому матчі перед своїми уболівальниками "пивовари" ковтнули три м'ячі від немотивованої Олександрії. Пощастило, що не підвели конкуренти і дозволили киянами залишитись у зоні перехідних матчів.

СК Дніпро-1 на виїзді здолав Чорноморець. Очеретько забив "у роздягальню", а Третьяков в середині другого тайму поставив масну крапку і вивів дніпрян у Лігу конференцій (Рух у паралельному матчі поступився Поліссю).

Першу перемогу на чолі Колоса нарешті здобув Олександр Поздєєв – жертвою ковалівців стала Зоря. У матчі, який для обох команд вже нічого не вирішував, Каріока в середині другого тайму вивів "хліборобів" вперед. Цей гол став єдиним і дозволив Колосу набрати 32 очки.

Форвард Динамо встановив рекорд результативності для чемпіонатів України U-19 – він зруйнував гегемонію Шахтаря