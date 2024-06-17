"Ми домінували в першому таймі і були кращою командою. Створили шість-сім дійсно хороших моментів. Але ми повинні бути більш вбивчими. Тоді ви можете спростити собі завдання, але ми цього не зробили.

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У мене було передчуття. Вранці я говорив зі своєю дівчиною, бо вона сумнівалася, чи йти на гру. Я сказав, що за 20 хвилин до кінця буде нічия, тоді я вийду і заб'ю. Іноді ти просто відчуваєш це. Я дуже щасливий і гордий", – цитує Вегхорста прес-служба УЄФА.

Провидіння 31-річного форварда виявилося ідеальним. На 81-й він вийшов на заміну і за 2 хвилини голом поховав Польщу.

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