Спортивний директор Колоса Віталій Лисицький іронічно відреагував на чутки про перехід Кіріла Фесюна в Шахтар.

Напередодні Віктор Вацко повідомив, що ковалівці вже продали свого голкіпера. За його словами, Шахтар заплатив за перехід Фесюна близько трьох мільйонів євро.

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Лисицький у коментарі Українському футболу спростував цю інформацію, ще й поглузувавши зі статусу інсайдера: "Не знаю, звідки у простого вболівальника є така інформація. Наша позиція незмінна: рішення щодо Фесюна буде по закінченні чемпіонату".

До слова, контракт 21-річного голкіпера з Колосом розрахований до літа 2026-го. У нинішньому сезоні УПЛ Фесюн зіграв 26 матчів, у яких пропустив 24 голи і в 12 поєдинках відстояв на нуль.

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