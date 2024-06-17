У найближчі роки для українського глядача не буде змін з місцем трансляції клубних турнірів Європи.

Медіасервіс MEGOGO залишиться ексклюзивним транслятором клубних чоловічих турнірів УЄФА. Компанія виграла тендер на показ матчів на території Україні в сезонах 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

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"В межах цього контракту медіасервіс отримав права на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій. Юнацької ліги УЄФА та Суперкубка УЄФА. Трансляція Ліги чемпіонів розпочнеться з раунду плей-офф (четвертий і останній раунд кваліфікації), Ліги Європи та Ліги конференцій – з групового етапу", – повідомляє прес-служба MEGOGO.

Компанія зазначає, що з нового сезону, в якому єврокубки будуть розіграні за новим форматом, будуть введені оновлені стандарти виробництва трансляцій, що мають покращити якість продукту для вболівальників по всьому світу.

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