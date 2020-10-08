"Усі ми прекрасно розуміємо, в якій ситуації опинилася команда Андрія Шевченка, і скільки часу було на підготовку до матчу з чинними чемпіонами світу, тому критикувати колектив я просто не маю морального права.

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Ніхто не хоче так поступатися, але, на мій погляд, ця гра для тренерського штабу збірної, як і матч Ліги націй проти іспанців, дасть хорошу поживу для роздумів при підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи. Через відсутність гравців Шахтаря керманич "синьо-жовтих" дав шанс проявити себе найближчому резерву, молодим футболістам. По-різному можна оцінювати дії гравців, але не всі впоралися з покладеними на них обов'язками.

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У першому таймі наша команда була скутою, переважно самі собі привозили небезпеки біля своїх воріт. Можна було програти і з меншим рахунком, якби хлопці діяли так, як в дебюті другого тайму. Можливо, нам ще десь і зарано на рівних грати з такими європейськими монстрами. Але я впевнений в одному, що цей досвід допоможе багатьом нашим футболістам в професійному зростанні", – цитує екс-оборонця збірної Команда №1.

Нагадаємо, що напередодні Франція розбомбила Україну в спарингу, а єдиний м'яч у складі національної команди забив Циганков.

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