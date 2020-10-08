"Все мы прекрасно понимаем, в какой ситуации оказалась команда Андрея Шевченко, и сколько времени было на подготовку к матчу с действующими чемпионами мира, поэтому критиковать коллектив я просто не имею морального права.

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Никто не хочет так уступать, но, на мой взгляд, эта игра для тренерского штаба сборной, как и матч Лиги наций против испанцев, даст хорошую пищу для размышлений при подготовке к финальной части чемпионата Европы. Из-за отсутствия игроков Шахтера наставник "сине-желтых" дал шанс проявить себя ближайшему резерву, молодым футболистам. По-разному можно оценивать действия игроков, но не все справились с возложенными на них обязанностями

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В первом тайме наша команда выглядела скованно, в основном сами себе привозили опасности у своих ворот. Можно было проиграть и с менее крупным счетом, если бы ребята действовали так, как в дебюте второго тайма. Возможно, нам еще где-то и рановато на равных играть с такими европейскими монстрами. Но я уверен в одном, что этот опыт поможет многим нашим футболистам в профессиональном росте", – цитирует экс-защитника сборной Команда №1.

Напомним, что накануне Франция разбомбила Украину в спарринге, а единственный мяч в составе национальной команды забил Цыганков.

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