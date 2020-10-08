Десятий двобій в історії цього протистояння. Наша збірна виграла лише раз. Підопічні Шевченка готуються до поєдинків Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у непростих умовах. Через коронавірус і травми поза складом 14 гравців основної обойми, зокрема, всі представники Шахтаря і 2 воротарі. Відтак Динамо стає по суті базовим клубом, а Олександр Шовковський потрапляє в запас, ризикуючи відновити кар'єру в 45 років!

Франція – Україна – відео голів

Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Україна на "Футбол 24", стартував о 22:10. Андрій Шевченко не побоявся значних експериментів. Відразу 4 дебютанти в основі. У Бущана особливої альтернативи не було, а ось в захисті вийшли геть юні виконавці, 18-річний Забарний і 21-річний Конопля. На лівому краю атаки прем'єра 24-річного Зубкова з Ференцвароша. Саме останній не вгледів за Паваром на 6 хвилині. Передача з лівого флангу під розстрільний удар захиснику Баварії – на щастя, воротарю Динамо не довелося вступати у гру, вище. Та вже на 9-й Бущан парирував удар впритул (Жиру знищив Миколенка на другому поверсі), після чого Макаренко прогавив Камавінга – ефектний гол 17-річного дебютанта (вперше вийшов у стартовому складі) в акробатичному стрибку.

Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу

Шапаренко впав на рівному місці. Марсьяль спокійно увірвався в наш штрафний – Бущан ногами парирував. Кілька перспективних атак України губляться на підступах до фінальної третини. Маліновський двічі загубив цікаві напівмоменти, втрачаючи м'яч у спробах перехитрити опонентів. На 21-й Руслан уже побачив класний ривок Макаренка – все було розіграно за розумом, але Манданда прочитав і вийшов з воріт. Жиру геніально розібрався. Знову не відчув особливого опору від Миколенка і закрутив у дев'ятку. Ось вам і 100-й матч за збірну не основного в Челсі форварда. Що людина з нами у свої 34 витворяє! По суті обидва голи його, Олів'є вирішує нині.

Тонко завершували багатоходову комбінацію Макаренко з Шапаренком. Ярмоленку і швидкості з чуттям не вистачило, аби випередити воротаря, і витримки – прикрий офсайд. Толіссо розстрілював нас після кутового – Бущан ефектно перевів через поперечину. Спроба високого пресингу завершилася провалом у центрі поля. Ауар протягнув і пробив метрів з 20. Бущан відбив перед собою, Жиру головою в падінні добив. Маліновський розшно розібрався з кількома опонентами, розкрутивши атаку. Сам же Руслан і завершував момент – удар з 10 метрів після прострілу Михайліченка, таке треба реалізовувати, але снаряд зривається з ноги і летить над поперечиною.

Жиру змусив Миколенка забити у власні ворота. І черговий сейв Бущана, який привів до кутового, нічого не дав. Маліновський непогано двічі поспіль бомбардував Манданда. Закручував зі штрафного і пробивав здалеку – не вистачило тільки добивання. Ще і ще наближаються українці до першого взяття воріт, гідно виглядають, але мінус 4 голи – нефарт як у плані реалізації, так і в обороні. Не все так катастрофічно, як каже табло, хоча й французи не дуже напружуються.

У перерві Циганков, Соболь і Чеберко вийшли замість Маліновського, Михайліченка та Миколенка. Мбаппе, Варан і Меньян замінили Марсьяля, Упамекано і Манданда. Ярмоленко, ну як?! Харатін перехопив, Циганков ідеально віддав у розріз. Андрій у боротьбі з Вараном не віддав на порожні Зубкову і пробив у зовнішній бік сітки. Ветерани сьогодні розчаровують, тринькаючи моменти. А ось молоді гравці досить впевнено почуваються, непогано грають у пас. Як мінімум на гол Україна награла. І справедливість частково торжествує на 53 хвилині, чорт забирай! Циганков смілив протягнув круглого в центр, з легкістю обійшов Лангле з Барселони і пробив з-за меж штрафного – 4:1.

Ярмоленко нарешті віддав у темп. Зубков прорвався і влучив у хрестовину. Ярмоленко і Макаренко поступилися місцем на полі Яремчуку і Шепелєву. Дешам випустив Погба і Грізманна замість Ауара та Камавінга. Мбаппе відкрився на межі офсайду, красиво п'ятою віддавав назад, а Толіссо обвів Бущана дальнім ударом. Рахунок 5:1 – це оновлення антирекорду національної команди України, яка найгірше програвала 0:4. Мбаппе симулював пенальті. Ну, некрасиво, та й навіщо за такого рахунку. Жиру проти Шепелєва на другому поверсі – ви знущаєтеся? Тепер уже щастить українцям, кілька дуже небезпечних ударів повз.

Розігрують господарі комбінацію повітрям після подачі кутового. Погба розстрілює – Безус, який замінив Зубкова, ледь не п'ятою вибиває з порожнього кута! Мбаппе вибухає на правому фланзі, а це означає, що Франція розігрує гольову атаку 2 проти 7. Форвард ПСЖ з допомогою стіночки і простих фінтів розхитав Чеберка, не помітив Забарного і розстріляв Бущана. Шепелєв на рівному місці подарував м'яч супернику. Грізманн з рикошетом від ноги Забарного відправив 7-й. Це було жорстоко.